Коронавирус в Югре. Последние новости на 2 ноября 2021 года: умерли 8 человек

Коронавирус в Югре. Последние новости на 2 ноября 2021 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 2 ноября 2021 года. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 256 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Больше всего случаев заражения за день выявлено в Сургуте – 55, Ханты-Мансийске – 40 и Нижневартовске – 37.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 38 случаев, 18-29 лет – 36 случаев, 30-49 лет – 85 случаев, 50-64 лет – 62, старше 65 лет – 35. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 245 случаев, источник инфекции устанавливается в 3 случаях, 8 случаев завозных. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 38 случаев COVID-2019, среди рабочих – 54 случая, среди служащих – 53, среди медицинских работников – 14, среди пенсионеров – 53. В категории «иные» установлено 44 случая.

Состояние 206 пациентов тяжелое, 144 подключены к аппаратам ИВЛ. За день от ковида скончались 8 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 355 человек. За сутки выписались по выздоровлению 155 человек, за весь период пандемии вылечились 76 655 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Скончались 1 155 человек и полностью выздоровели 23 187 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Ханты-Мансийске продолжаются рейды по проверке соблюдения профилактических мер в общественных местах. В магазинах и общепитах окружного центра по-прежнему обязательно наличие антисептиков, социальная дистанция и масочный режим. В Урае уровень роста заболеваемости COVID-19 превысил окружной. В стационаре находится 107 человек, все они тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. В Нефтеюганском районе привились больше двух тысяч пожилых людей. Люди постарше самые дисциплинированные в вопросах вакцинации. Сургутские врачи спасли пациента с 98-процентным поражением легких. Вахтовик заболел ковидом вдали от дома.