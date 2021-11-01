Голосуй за «Народного участкового»! Поддержи капитана полиции Василия Криворучко в общероссийском конкурсе «Комсомолки».

Поддержи капитана полиции Василия Криворучко

Стартовал финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021» В этом году Ханты-Мансийский автономный округ представляет капитан полиции Василий Криворучко. До 10 ноября 2021 включительно вы можете поддержать нашего земляка и проголосовать за него на сайте издательского дома «Комсомольская правда». Среди всех конкурсантов найдите фотографию Василия и поставьте под ней «лайк». Только для этого нужно авторизироваться через любую учетную запись социальной сети.

На прошлой неделе мы общались с Василием, который в голосовании за звание лучшего участкового округа набрал более трех тысяч голосов! Полицейский служит в отделении УМВД России по городу Нижневартовску, своем родном городе. Его Василий не променяет ни на какой другой, как и свою любимую работу. О том, как участковый пришел к своей профессии, и что интересного он находит в работе полицейского, Василий Криворучко рассказал «Комсомольской правде-Югре».

Победителей конкурса определят на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования сопоставят при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник. А наградят победителя конкурса в МВД России 17 ноября 2021, в День участковых уполномоченных полиции.