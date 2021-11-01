Вартовчане получили шесть наград на мероприятии, посвященном Дню народного единства

В Югре состоялась торжественная церемония вручения Благодарственных писем и премий губернатора Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

В Югре состоялась торжественная церемония вручения Благодарственных писем и премий губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

- Наша встреча проходит в преддверии Дня народного единства. Это особый праздник для нашей страны. Его идея приобретает важнейшее значение в современном мире. Взаимопонимание между народами создаётся через добро от каждого из нас, – сказала глава региона Наталья Комарова.

На мероприятии, посвященном Дню народного единства, вартовчане получили шесть наград. Их поблагодарили за труд, огромный вклад в развитие муниципалитета и региона в целом.

Одним из участников стал торакальный хирург туберкулезного легочно-хирургического отделения Нижневартовского противотуберкулезного диспансера Андрей Берников. Он получил Благодарность губернатора региона за успехи в деле охраны здоровья граждан.

На церемонии отметили Михаила Родионова, который учится в Нижневартовском социально-гуманитарном колледже. Молодой человек заслужили премию «Лучшему студенту». Его отметили за отличные результаты по всем предметам и активное участие в общественной жизни образовательного учреждения.

Награду «Заслуженный работник транспорта ХМАО - Югры» получил главный инженер ООО «Доркомплект» Александр Николаев. Его поблагодарили за личные заслуги в улучшении использования транспортных средств, экономии материальных и топливных ресурсов. Почетное звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО - Югры» присвоено директору МБУ «Библиотечно-информационная система» Ирине Ивлевой. А заместитель начальника цеха по производству и оборудованию цеха по добыче нефти и газа №8 АО «Самотлорнефтегаз» Николай Коробцев и старший мастер цеха эксплуатации и ремонта трубопровода №2 АО «Самотлорнефтегаз» Игорь Трусов награждены званием «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО-Югры».