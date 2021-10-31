Замглавы Нефтеюганска и экс-депутата Тюменской облдумы арестовали на два месяца по подозрению в получении и даче крупной взятки

Фото: администрация Нефтеюганского района / ЕР

Помните, на днях мы рассказывали о том, что заместитель главы Нефтеюганска Елена Абрамова и экс-депутат Тюменской областной Думы Богдан Богославец попались на глаза ФСБ? Чиновница получала взятку в размере 1 миллиона рублей, а её подельник эту самую взятку и давал. Так вот, обоих арестовали на два месяца, в СИЗО они пробудут до конца 2021 года.

По данным следствия, Богдан Богославец, владелец «Дорожно-строительного предприятия» давал взятки Абрамовой деньгами и ювелирными украшениями (их стоимость превысила 230 тысяч рублей). Взамен этого замглавы Нефтеюганска помогла ему оформить в долгосрочную аренду земельный участок в четвертом микрорайоне города. Договор парочка подписала в июле 2021 года.

Сейчас следователи обыскивают квартиры и офисы Абрамовой и Богословца и в служебных помещениях. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Югре задержали бывшего чиновника, находившегося в розыске более 20 лет за убийство прокурора. А ещё он обвиняется в целой серии других тяжких преступлений.