В одном из банков Мегиона искали бомбу: осмотрели даже автомобили, стоящие рядом

Полиция Мегиона искала бомбу в одном из банков города Фото: Татьяна Коркина

Полиция Мегиона поднята по тревоге: в одном из банков искали бомбу. Подробности рассказали в местной администрации. В Мегионскую полицию сообщили, что в помещении одного из банков города заложено взрывное устройство.

К указанному месту приехали наряды полиции, из здания, где находится банк, эвакуировали людей, а прилегающую территорию оцепили.

Как прокомментировал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Мегиону Вячеслав Тимошенко, здание банка и автомобили, стоящие рядом, обследованы кинологической группой. В итоге никакого взрывного устройства не нашли, а сообщение оказалось ложным. Сейчас полиция начала проверять всю информацию, связанную с поступившим сообщением.

- В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как заведомо ложное сообщение об акте терроризма или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, является одним из наиболее тяжких - пояснил Вячеслав Тимошенко.

Полицейские предупреждают, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от степени тяжести последствий преступления, можно получить крупный денежный штраф или даже сесть в тюрьму.