Коронавирус в Югре. Последние новости на 29 октября 2021 года: умерли 14 человек Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 29 октября 2021 года. В Югре коронавирусом заразились ещё 250 в 18 муниципалитетах. Рекордные цифры заражений за день в Сургуте – 82, Нижневартовске – 31 и Ханты-Мансийске – 29. Всего за период пандемии выявлено 81 361 случай заражения коронавирусной инфекцией, что составляет 4831,12 случая на 100 тысяч населения.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 43 случая, 18-29 лет – 25 случаев, 30-49 лет – 103 случая, 50-64 лет – 51, старше 65 лет – 28. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 239 случаев, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 7 случаев завозных. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 43 случая COVID-2019, среди рабочих – 51 случай, среди служащих – 54, среди медицинских работников – 11, среди пенсионеров – 49. В категории «иные» установлено 42 случая.

В тяжелом состоянии находятся 187 пациентов, 140 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек - 14. За весь период от COVID-19 умерли 1 314 человек. За сутки выписались по выздоровлению 159 человек, за весь период пандемии вылечились 76 035 жителей Югры.

За последние сутки в России зарегистрировано 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 1 159 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 29 318 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 392 697 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Руководитель депздрава Югры заявил, что попасть в больницы можно без QR-кода. Кроме того, Алексей Добровольский ответил на вопросы югорчан, касающиеся коронавируса. Отметим, что сургутские медики рассказали о новом осложнении после COVID-19. У пациентов после болезни образовались бронхиальные свищи.

На сегодня первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» привито 13 304 жителя Пыть-Яха. Закончили вакцинацию вторым компонентом, а также привились однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» 11 590 человека. А в Сургуте уже 179 тысяч человек поставили первый компонент вакцины от коронавируса. При этом все пункты вакцинации города обеспечены необходимым количеством препаратов. Также в Сургуте продолжают проверять соблюдение антиковидных мер. Так, в общественном транспорте города проверили соблюдение масочного режима.