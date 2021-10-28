Коронавирус в Югре. Последние новости на 28 октября 2021 года: скончались 9 человек Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 28 октября 2021 года. За сутки в Югре подтверждено 259 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. С марта прошлого года зафиксировано 81 111 случаев коронавируса в ХМАО. Больше всего случаев за день зарегистрировано в Сургуте - 70 человек. 179 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 131 подключен к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончались ещё 9 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 300 человек. За сутки выписались по выздоровлению 160 человек, а за все время вылечились 75 879 жителей Югры.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 36 582 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 123 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 29 151 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 8 352 601 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 233 898 летальных исходов, выздоровели 7 242 735 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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