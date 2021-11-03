Коронавирус в Югре. Последние новости на 3 ноября 2021 года: скончались 13 человек

Коронавирус в Югре. Последние новости на 3 ноября 2021 года Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 3 ноября 2021 года. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 261 случай заражения коронавирусом. Больше всего случаев за день выявлено в Сургуте – 106; Нижневартовске – 29; Ханты-Мансийске – 20.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 48 случаев, 18-29 лет – 24 случаев, 30-49 лет – 111 случаев, 50-64 лет – 59, старше 65 лет – 19. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 252 случаев, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 5 случаев завозных. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 48 случаев COVID-2019, среди рабочих – 85 случая, среди служащих – 37, среди медицинских работников – 19, среди пенсионеров – 34. В категории «иные» установлено 38 случая.

В тяжелом состоянии находятся 210 пациентов, 145 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончались 13 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 368 человек. За сутки выписались 166 человек, за весь период пандемии вылечились 76 821 югорчанин.

За последние сутки в России зафиксировано 39 008 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 1 178 человек и полностью выздоровели 30 905 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Нижневартовске для госпитализации пациентов с коронавирусом начали использовать корпус «Г» строящейся окружной больницы. А в Покачевской городской больнице продолжается вакцинация. Всего вакцинировано 95% медицинских работников и 92% всего персонала больницы - 393 человека. Последнюю неделю в регионе наблюдалось увеличение числа заболевших COVID-19 на 5,7%. Наиболее неблагополучная ситуация с числом заболевших коронавирусом фиксируется в Урае, Нягани, Радужном, Сургуте. Есть и положительные изменения, так управление Роспотребнадзора по Югре сообщили, что каникулы позволили снизить количество заразившихся коронавирусом среди школьников.