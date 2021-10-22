Коронавирус в Югре. Последние новости на 22 октября 2021 года: вылечились 160 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 22 октября 2021 года. В Югре продолжается рост заболевших COVID-19, за сутки в регионе фиксируют 234 случаи заражения, за весь период пандемии подтверждено 79 576 случаев новой коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения за день выявлено в Сургуте - 53 человека.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 31 случай, 18-29 лет – 25 случаев, 30-49 лет – 89 случаев, 50-64 лет – 45, старше 65 лет – 44. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 222 случая, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 8 случаев завозных. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлен 31 случай COVID-2019, среди рабочих – 40 случаев, среди служащих – 69, среди медицинских работников – 13, среди пенсионеров – 48. В категории «иные» установлено 33 случая.

В тяжелом состоянии - 191 пациент, 136 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в регионе от ковида скончались 10 человек и выписались по выздоровлению 160 югорчан.

За сутки в России выявлено 36 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. От коронавируса в России скончались еще 1 036 человек и полностью выздоровели 25 895 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Сургуте 158 тысяч человек привились от коронавируса, спрос на вакцинацию в городе увеличился в восемь раз. Все поликлиники города обеспечены вакциной. У каждого пятого пациента в Сургуте течение заболевания осложняется пневмонией. Увеличилось число больных и с поражением легких более 25%. Растет количество заболевших беременных женщин. В больнице разворачиваются дополнительные койки, предусмотрены дополнительные мощности, которые можно задействовать под открытие новых подразделений для лечения больных коронавирусом.

В Урае из-за антиковидных нарушений закрыли магазин, в торговом зале которого отсутствовали меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.