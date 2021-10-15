В Ханты-Мансийске начался осенний призывной сезон

В столице Югры начался осенний призывной сезон Фото: Городской информационный центр

В столице Югры начался осенний призывной сезон и скоро вооруженные силы и воинские формирования страны пополнят почти сто новобранцев. Молодые люди, получившие повестки, сейчас проходят медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор в Военном комиссариате Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. Призывники отправятся служить в сухопутных и ракетных войсках, ВДВ, ВМФ, а также войсках специального назначения.

Особое внимание уделяется безопасности будущих солдат и для соблюдаются все необходимые меры безопасности - маски, антисептики и перчатки. При входе – термометрия тела, в помещении установлены рециркуляторы воздуха. Призывники разбиты на 3 потока, в каждом по 15 человек. Перед отправкой на пункт сбора, автобус обрабатывается, а водителя огораживают защитным стеклом.

Призывники могут поставить прививку от COVID-19 и гриппа. Около 1 тысячи молодых людей со всего округа уже прошли иммунопрофилактику. В этом году отправятся служить 1,8 тысяч югорчан. Сезон продлится до 31 декабря.