В Нягани трое заключенных напали на полицейских Фото: Татьяна Коркина

В Нягани трое заключенных, находясь на территории прогулочного двора изолятора временного содержания напали на сотрудников полиции и оказали сопротивление когда те потребовали проследовать в камеры. А причиной такого поведения стал малозначительный повод – неисполнение сотрудниками учреждения просьбы одного из заключенных о помещении в конкретную камеру. Заключенные начали угрожать полицейским, оскорблять их и бить. Чтобы остановить заключенных к ним применили физическую силу и специальные средства.

- Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти" - пояснили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По уголовному делу продолжается расследование.

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