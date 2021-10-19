В Ханты-Мансийске стартовал городской фестиваль национального костюма Фото: Центр дополнительного образования "Перспектива"

С 18 октября по 4 ноября творческие коллективы Ханты-Мансийска могут принять участие в работе площадок городского фестиваля национального костюма «Мой город. Моя Югра» в преддверии Дня народного единства.

Для югорчан проведут онлайн акции, конкурс рисунков и выставку традиционных кукол. Организаторы фестиваля приглашают горожан 4 ноября посетить творческую площадку «Легенды Самаровграда», где можно принять участие в интересных мастер-классах, увидеть ярких кукол в народных костюмах и творческие работы участников конкурса рисунков.

Фестиваль позволит талантливым людям заявить о себе и найти друзей. Участниками мероприятий смогут стать жители города от 7 лет.

Напомним, как жители окружной столицы голосовали за понравившиеся «изюминки», которые располагаются на улицах города.