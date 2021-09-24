В двух детских садах Сургута открылись группы для малышей с шести месяцев до года Фото: Официальный сайт Администрации города Сургута

В двух детских садах Сургута открылись группы для малышей с 6 месяцев до года. Появились они в детских садах «Крепыш» и «Мишутка». Каждую группу посещают по 15 детей.

Для самых маленьких воспитанников в детских садах подготовили помещения с отдельным входом с улицы, организовали зоны для кормления и пеленания. В комнатах установили систему «Умный воздух», которая помогает следить за циркуляцией, влажностью воздуха и обеззараживать его. Всю необходимую подготовку прошли и сотрудники дошкольного учреждения.

- Проведена большая предварительная работа. Мы перепрофилировали помещение, сотрудники прошли курсы повышения квалификации. В течение дня с детьми занимаются воспитатель, младший воспитатель, педагог-психолог. Занятия проходят в форме игр, направленных на развитие сенсорики и движений – рассказала и.о. заведующей детского сада № 89 «Крепыш» Регина Захаркина.

Для малышей создан особый режим дня – с оздоровительной гимнастикой, образовательными программами и пятиразовым питанием.

- При организации питания мы учитывали свой опыт, а также пользовались опытом Тюмени, института питания в Москве. Но, в первую очередь, работали с медиками – говорит директор МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» Елена Кадырова.

По просьбе медиков, работающих в «красной зоне», организована и группа с круглосуточным пребыванием малышей. Она также открылась в детском саду «Крепыш».

- Потребность в открытии таких групп возникла в связи с карантинным мероприятиями в условиях ковида. Мы ориентировались на работников «красной зоны», которые работают круглыми сутками. Если такая потребность возникнет у жителей города, мы готовы открывать подобные группы и в других образовательных организациях – пояснила Елена Кадырова.

В группе 25 ребят в возрасте от 3 до 7 лет, трое из них остаются на ночь.