В столице Югры появились новогодние персонажи Фото: Туристско-информационный центр

До Нового года ещё три месяца, но уже сейчас гости и жители Ханты-Мансийска могут получить заряд праздничного настроения от новых арт-объектов. В городе, в рамках Всероссийского форума-выставки «Изюминки комфорта», появились новогодние персонажи. Одной из «изюминок» стали четыре очаровательных снеговика из стекловолокна. Этот материал выдерживает температуру от - 40 до +35 °C, так что скульптуры будут радовать горожан круглый год.

Фото: Туристско-информационный центр

Персонажи придуманы по образу фигур работ-победителей ежегодного конкурса снежных фигур «Мой снеговик», его участники - трудовые коллективы организаций города. Специальное жюри отбирало претендентов из лучших снеговиков разных лет. Сейчас снеговики радуют жителей города в Археопарке, но ближе к зиме их перевезут на набережную Иртыш-2. К тому времени в компании фигур появится ещё несколько новых снеговиков

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