Общественные наблюдатели: выборы в Югре проходят законно и объективно

Югорчане получают от шести до девяти бюллетеней: в округе проходит сразу 27 избирательных кампаний. Фото: правительство Югры

Второй день голосования завершен в Югре. Работа избирательных участков завершена 18 сентября в 20:00. С итогами работы второго дня Центра общественного наблюдения за выборами ознакомила его руководитель Ольга Сидорова на брифинге.

Она отметила, что увеличилась активность независимых общественных наблюдателей, что демонстрирует легитимность выборов.

– Через наблюдателей мы транслируем все, что происходит на участках, реакции на нестандартные ситуации. Нам позволяет это делать Центр, с возможностью перемотки видео, и в вечернее, и в ночное время. Много ситуаций, когда к общественным наблюдателям обращаются сами избиратели. Активность наблюдателей была высокой в первый день, на участки вышло более 82 %. А сегодня работает 87,5 % наблюдателей, то есть их активность увеличилась, – отметила Ольга Сидорова.

В режиме онлайн

Кандидат юридических наук, доцент, директор юридического института Югорского государственного университета, эксперт ассоциации Станислав Розенко провел второй день голосования в Центре общественного наблюдения за выборами. За выборами наблюдатели, представители партий и кандидатов могут в режиме реального времени, а также в записи смотреть, что происходит на избирательных участках по всему округу. В центре – 20 мест, на самом большом экране – восемь панелей – это 24 экрана трансляций.

– Как раз сейчас передо мной несколько экранов и я одновременно наблюдаю активность на избирательных участках Сургута, Советского, Нижневартовска, Лангепаса, Когалыма, Ханты-Мансийска, поселка городского типа Малиновский и так далее. Выборы проходят законно и объективно, – констатировал эксперт.

Фото: правительство Югры

Он прокомментировал инцидент в Радужном, которую сегодня проверял Избирком Югры. Станислав Розенко пояснил, что на видео было видно, как сотрудник избирательной комиссии подошел к сейфу, что стало причиной для жалобы. Однако на территории избирательного участка стоит два сейфа, один из которых опечатан, в нем хранятся бюллетени избирателей, проголосовавших в первый день выборов. Во втором, к которому подошел сотрудник, находились документы для выездного голосования. Таким образом, Избирком Югры выяснил, что нарушения закона не было. После проверки сейфы расставили в разные стороны избирательного участка.

Явка на выборы

По итогам первого дня по явке избирателей Югра занимает четвертое место среди регионов УрФО.

– В Югре избирательная активность традиционно в сравнении с другими субъектами УрФО невысокая – в районе 40 %. В этом плане Ямал более активный. Сам округ включает 22 муниципалитета, следует сказать, что крупные города, такие как Сургут, более инертен, а Белоярский, Берёзовский районы – более деятельны. Как правило, в небольших муниципалитетах и поселениях люди более политически активны, – поделился мнением Станислав Розенко.

По словам председателя Избирательной комиссии Югры Дениса Корнеева во второй день голосования все избирательные участки округа открылись в штатном режиме.

– Все наблюдатели, которые с утра пришли на избирательные участки, убедились в том, что пломбы на сейфах и металлических шкафах, в которых хранятся сейф-пакеты с бюллетенями, не повреждены, – отметил он.

Фото: правительство Югры

Выразить свою гражданскую позицию сегодня решила пенсионерка Мария Бабак из Ханты-Мансийска.

– Я всегда хожу на выборы. Я работала в школе учителем, сама участвовала в избирательных комиссиях. Пришла на избирательный участок, мне выдали ручку, маску, перчатки. Измерили температуру и обработали руки, – рассказала она.

Избиратели отмечают, что на участках все организовано грамотно, нет скопления людей и установлено видеонаблюдение.

Голосование на дому проводится по заявлению от избирателя. Фото: правительство Югры

Напомним, у югорчан также есть возможность проголосовать на дому. Чтобы принять участие в выборах из дома необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию письменно или устно (лично или по телефону), передав просьбу через родственников или знакомых. Заявления принимают участковые избирательные комиссии до 14:00 19 сентября.

Завтра, 19 сентября, последний день голосования. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Югорчане получают от шести до девяти бюллетеней: в округе проходит сразу 27 избирательных кампаний. Жители голосуют за кандидатов в Государственную Думу, в Думу Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюменскую Думу, муниципальных образований округа, а также глав поселений.