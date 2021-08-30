Денис Проценко: опыт Югры по созданию парка авиации растиражируют в регионах

Фото: Правительство Югры

Югра обладает уникальным опытом по организации работы санитарной авиации, ведь именно отсюда она исторически начала свое развитие. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы №40 поселка Коммунарка Московской области Денис Проценко во время рабочей встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой. По его словам, в соответствии с решением, принятом федералами, в гражданскую авиацию направят большие бюджетные средства.

- Теперь можно подумать над расширением функционала санавиации в области проведения диспансеризации населения, дообследования. В этой связи опыт Югры будет максимально полезен, так как исторически санитарная авиация свое развитие начала именно отсюда. Планируется тиражировать опыт региона, - подчеркнул Денис Проценко.

Главврач «Коммунарки» рассказал, что большая группа врачей два месяца участвовала в разработке масштабной народной программы партии «Единая Россия». В ней выделен особый раздел, посвященный вопросам реабилитации граждан, в т.ч. перенесших коронавирус. По словам Проценко, реабилитация должна начинаться в стенах реанимации или стационара.

- Коллеги пришли к одному общему мнению – эту работу нужно начинать максимально рано, - подчеркнул Денис Проценко.

Рабочая встреча Натальи Комаровой с Денисом Проценко. Фото: Правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова напомнила, что на XX съезде «Единой России» президент РФ Владимир Путин в числе главных задач обозначил модернизацию медучреждений и перевод первичного звена системы здравоохранения на новую платформу.

- В Югре уникальный опыт по созданию плавполиклиники на базе теплохода «Николай Пирогов», чтобы оказывать медицинскую помощь жителям труднодоступных и отдаленных территорий. Потребность в создании такого флота есть по всей стране, где есть запрос в повышении доступности первичной медицинской помощи. Югра выступила с инициативой о строительстве судов такого типа. Правительство России вопрос рассмотрело, в т.ч. схему распределения флота по регионам России.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Югра» медицинская бригада «Николая Пирогова» оказывает первичную специализированную медицинскую помощь жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Югры. Прием ведут хирурги, терапевты, неврологи, врачи ультразвуковой, лабораторной и эндоскопической диагностики, офтальмолог, стоматолог, рентгенолог, гинеколог, кардиолог и врачи общей практики.

Напомним, во время рабочего визита Денис Проценко с руководителями 94 медицинских организаций региона. А в Сургутском районе он посетит поликлинику в поселке Лямина, госпиталь Сургутской окружной клинической больницы для лечения пациентов с коронавирусом и центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии.