Партия «Новые люди» провела в Москве съезд-перформанс

Фото: Партия «Новые люди»

22 августа в Москве прошел съезд партии «Новые люди». Мероприятие прошло необычно: вместо официальных выступлений – музыка и общение. Сцены не было – так лидеры партии сократили дистанцию с гостями съезда.

Лидер Новых людей Алексей Нечаев рассказал участникам съезда о программе партии.

- Сегодня на внеочередном съезде мы приняли программу партии. Она небольшая, всего 30 страниц. Она проста и понятна. Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы - туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны, - поделился Алексей Нечаев.

В программе, множество идей по качественным улучшениям в экономике, медицине, образовании и остальных значимых сферах жизни. Также под аккомпанемент симфонического оркестра зачитали манифест партии.

Фото: Партия «Новые люди»

Гости мероприятия - журналистка Елена Летучая, актер Сергей Жигунов и телеведущая Юлия Барановская - отметили открытость партии и близость Новых людей к народу.

Федеральный список партии на выборах в Госдуму возглавляет бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Сотни других кандидатов идут по региональным спискам и одномандатным округам.

Югру на выборах будет представлять предприниматель из Ханты-Мансийска Владимир Цейтлин. Став депутатом, Владимир планирует заняться развитием дворовой инфраструктуры для детей и защищать интересы малого бизнеса.

Фото: Партия «Новые люди»

Конкуренцию ему составят кандидаты от «Единой России», «Справедливой России - За правду!», «Партии пенсионеров», КПРФ, «Гражданской платформы», «Яблока», ЛДПР, «Коммунистов России».