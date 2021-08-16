Партия «Новые люди» предложила увеличить число зеленых зон в центре Сургута

Фото предоставлено партией Новые люди

Активисты партии «Новые люди» оценили, достаточно ли парков и скверов в центре Сургута. Выводы получились неутешительными: у жителей центральных районов в шаговой доступности нет благоустроенных прогулочных площадок. Чтобы исправить положение, Новые люди предложили создать пять зеленых зон в центре Сургута и уже нашли для этого свободные площадки.

Городские парки и скверы значительно повышают качество жизни людей, считают в партии. Зеленые зоны в жилых кварталах – это возможность побыть на свежем воздухе, не выезжая за город, а также выгулять питомцев и позаниматься спортом.

Фото предоставлено партией Новые люди

В Сургуте территорий для отдыха не достаточно. Особенно остро проблема ощущается в центре города. Здесь жителям некуда выйти на прогулку: порой нет даже пешеходных дорожек, не говоря уже о благоустроенных парковых зонах.

- Для того чтобы человек эффективно работал, у него должна быть возможность качественно отдыхать. Это неправильно, когда горожанину нужно ехать целый час, чтобы погулять в парке. Зеленые зоны, благоустроенные для отдыха, должны быть в пешей доступности для всех жителей Сургута, - рассказала секретарь отделения партии «Новые люди» в ХМАО-Югре Алина Киселева.

Мнением о возможности устройства в центре Сургута новых парковых зон поделился эксперт партии.

- У Сургута есть ландшафтные и экономические возможности сделать территорию более красивой и комфортной для жителей. Здесь даже в центре масса свободных пространств, где можно разбить скверы. Чтобы город преобразился, нужна лишь политическая воля, - заявил эксперт Новых людей.

Активисты партии уже наметили места для будущих прогулочных зон. Их можно создать на улицах Островского, Лермонтова, Ленина, Пушкина и на проспекте Мира. Также Новые люди предложили благоустроить зеленый островок на улице Студенческой. Там необходимо установить скамейки, провести освещение, установить детскую площадку и открыть кафе.

Напомним, в сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов Госдумы VIII созыва. Партия выдвинула в ХМАО-Югре двух кандидатов. Это общественный деятель Сергей Ионов и предприниматель Владимир Цейтлин. Также своих кандидатов представили партии «Единая Россия»,

«Справедливая Россия - За правду!», «Партия пенсионеров», ЛДПР, КПРФ, «Гражданская платформа», «Яблоко», «Коммунисты России».