«Severin парк» в Ханты-Мансийске - победитель регионального конкурса инициативных проектов Фото: Жилой микрорайон «Югорская звезда»

В Ханты-Мансийске «Severin парк» стал победителем регионального конкурса инициативных проектов. Больше всего повезло жителям района «Югорская звезда», которые могут в любое время прогуляться с семьей в собственном парке. Атмосфера там просто сказочная — арт-объекты, белочки, поющие птицы и необычайно красивое небо, проглядывающее сквозь деревья.

В апреле «Severin парк» стал победителем первого регионального конкурса инициативных проектов Югры. С инициативой выступили жители микрорайонов «Югорская звезда 1» и «Югорская звезда 2». По проекту предусмотрен второй этап благоустройства территории парка, расположенной между улицами Мира и Студенческая, рядом с жилыми микрорайонами «Югорская звезда 1» и «Югорская звезда 2».

Цель инициативного проекта - обустройство городской территории для создания центра притяжения и комфортного пространства, где жители города смогут отдыхать и заниматься спортом, но при этом сохранится естественная лесополоса в Ханты-Мансийске.

В парке проведут работы по устройству наружного освещения, установят элементы благоустройства - лавочки и контейнеры для сбора мусора. Затраты на проект составляют 3 миллиона рублей. На сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация и начались мероприятия по закупке малых архитектурных форм, которые будут украшать «Severin парк».

Благодаря объединению усилий жителей Ханты-Мансийска уже к концу этого года территория парка станет безопасной и доступной в любое время суток.