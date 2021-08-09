Двухлетний мальчик в Сургуте чудом выжил после падения с 4 этажа Фото: БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница"

В Сургутскую травматологическую больницу с тяжелой сочетанной травмой попал двухлетний ребёнок. У малыша диагностированы: ушиб конечностей, грудной клетки, лёгких, органов средостения и разрыв селезёнки – всё это после падения с четвёртого этажа.

Операцию малышу проводила хирург с 40-летним стажем, Татьяна Мкртычева. В этом году её признали лучшим хирургом Югры по итогам окружного этапа всероссийского конкурса врачей. После операции мальчик ещё пять дней провёл в реанимации на искусственной вентиляции лёгких – врачи боролись с травматической пневмонией, развившейся на фоне ушиба органов дыхания.

- Всё это время мы верили в чудо и наших врачей. Очень благодарны специалистам травмбольницы за спасение сына, - рассказал отец ребёнка.

По словам врачей, мальчик поправляется, он активен, самостоятельно ест и уже находится в обычной палате вместе с папой. Мама находится дома с младшим ребёнком, которому всего несколько месяцев.

-Того, что пришлось пережить нам, врагу не пожелаешь. Это урок на всю жизнь. По возвращении домой собираюсь снять и спрятать все оконные ручки, пока не установим специальные блокирующие устройства. Советую это сделать всем, у кого есть маленькие дети, - добавил отец пострадавшего мальчика.