В госпитале Нижневартовска занято 85 процентов коек Фото: Татьяна Коркина

Санитарные врачи Нижневартовска продолжают расследование в очаге распространения коронавируса, который зарегистрирован в общежитии одного из городских предприятий.

- Контактные лица изолированы и находятся по месту проживания. По данным работодателя, осуществляется полное социальное обеспечение. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии совместно с руководством предприятия ведут работу по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, - сообщил начальник ТО У Роспотребнадзор в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Азат Галиуллин.

Очаг заболеваемости зарегистрирован накануне и четверо заболевших направлены на лечение в госпиталь. Часть сотрудников, из числа контактных граждан, помещена в обсерватор.

Как сообщают врачи, в целом ситуация по коронавирусу на территории муниципалитета остается напряженной. За минувшие сутки было зарегистрировано 23 новых случая заболевания COVID-19. В нижневартовском госпитале занято около 85% коечного фонда. Несмотря на это медики пока не намерены разворачивать дополнительные койки.