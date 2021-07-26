В Югре ввели новые ограничения из-за коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре ввели новые правила и ограничения из-за коронавируса, сообщают в пресс-центре Правительства Югры.

Так, для личной и коллективной безопасности жителей Югорска и Советского продлён до 1 августа режим обязательной самоизоляции. Исключением в этой ситуации являются только вакцинированные от COVID-19. Люди и организации должны по 1 августа оформить уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан «Цифровое уведомление».

Ещё в Югорске и Советском приостанавливается работа кинотеатров, фитнес-центров, а общепиту разрешено работать только с 6:00 до 20:00 часов. Но при этом допускает: круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях; круглосуточное предоставление услуг общественного питания в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях; круглосуточная доставка заказов.

Тоже самое касается и всей Югры, только уже до конца лета в округе приостановлена работа детских игровых комнат, развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

Также югорчане в течение трёх календарных дней со дня приезда на территорию России, проходят тестирование на COVID-19 методом ПЦР и размещают соответствующие сведения на Едином портале государственных услуг. Это больше не будут делать жители региона, привитые от коронавируса в течение последних 12 месяцев или те кто перенёс COVID-19 в последние 6 месяцев.

Подробнее о постановлении можно узнать на Едином официальном сайте государственных органов.