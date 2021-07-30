Тюменская область – лучший city-break: ТОП мест для отдыха

Фото: visittyumen.ru

Насладиться исцеляющей силой природы и прикоснуться к культурно-историческому наследию страны, прогуляться по европейским улочкам или выехать за город в сибирские рощи. Тюменская область предлагает тебе разнообразную программу отдыха и перезагрузки. Тюмень ближе, чем ты думаешь. Ты можешь быстро и спокойно приехать сюда на выходные – отключиться от забот и подключиться к гармонии.

1. ТЕРМАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ

Именно на территории нашего региона сосредоточен курортный комплекс бассейнов со всеми видами минеральных вод: гипертонические, гипотонические и изотонические. Здесь природа сохранила уникальные целебные свойства для тебя. Каждый турист найдет термы по своим предпочтениям.

Фото: visittyumen.ru

«ЛетоЛето»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Щербакова, 87.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00. Каждый понедельник профилактические работы.

Стоимость: от 1200 рублей.

«Сибирь»

Местоположение: Тюменская область, Тюменский район, 19 км Червишевского тракта, строение 1. Режим работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00. Стоимость: варьируется в зависимости от дат и количества туристов. «Верхний бор»

Местоположение: Тюменская область, Салаирский тракт, 11-й километр, строение 1. Режим работы: вторник с 11:00 до 00:00, понедельник, среда – воскресенье с 09:00 до 00:00. ВАЖНО! Продажа крайнего билета завершается в 21:00. Стоимость: от 850 рублей. «Волна»

Местоположение: г. Тюмень, микрорайон Мыс, ул. Ермака, 2А. Режим работы: ежедневно с 8:00 до 02:00. Стоимость: от 700 рублей.

«Аван»

Местоположение: Тюменская область, село Каменка, ул. Мира, 4, строение 2. Режим работы: ежедневно с 18:00 до 24:00. Каждый четверг – санитарный день. Стоимость: от 300 рублей.

«Тайга»

Местоположение: г. Тюмень, Червишевский тракт, 18. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00. Понедельник – санитарный день. Стоимость: от 500 рублей.

«Ингала»

Местоположение: Тюменская область, г. Заводоуковск, территория профилактория «Нива». Режим работы: посещение бассейна без ограничения при заселении в номер. Стоимость: варьируется в зависимости от дат и количества туристов.

«Советский»

Местоположение: Тюменская область, Тюменский район, 27 км Салаирского тракта. Режим работы: ежедневно, круглосуточно. Стоимость: от 200 рублей в будни.

«Тюменский»

Местоположение: Тюменская область, село Яр, ул. Источник, 6, строение 1. Режим работы: ежедневно, круглосуточно. Стоимость: от 200 рублей.

«Фешенель»

Местоположение: Тюменская область, Ялуторовский район, село Карабаш, ул. Школьная, 4. Режим работы: ежедневно, круглосуточно. Стоимость: от 150 рублей.

2. СИБИРСКАЯ КУХНЯ

Жаркое из оленя или тайский салат с креветками? Строганина на льду или ролл с крабом и авокадо? Тюмень предлагает как национальную вкусовую палитру, так и трендовые гастрономические блюда. Вот самые популярные заведения – скорее заказывай столик.

Фото: visittyumen.ru

«Чум»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Малыгина, 59. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 01:00.

«Столица деревень»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Осипенко, 1 (ДК «Нефтяник»). Режим работы: понедельник – четверг с 11:00 до 00:00; пятница, суббота с 11:00 до 02:00; воскресенье с 11:00 до 00:00.

«15/86»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Володарского, 3. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00.

«Потаскуй»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53А. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00.

«Репаблик»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Республики, 25. Режим работы: понедельник – четверг с 17:00 до 02:00; пятница, суббота с 17:00 до 04:00; воскресенье с 17:00 до 02:00.

«Молодость»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Республики, 65. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 23:00.

«Костер»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Ленина, 54В. Режим работы: понедельник – четверг с 12:00 до 00:00; пятница, суббота с 12:00 до 02:00; воскресенье с 12:00 до 00:00.

«Remix»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Ленина, 2А. Режим работы: понедельник – пятница с 12:00 до 23:00, суббота – воскресенье с 10:00 до 23:00.

«Отпуск»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 41. Режим работы: понедельник – четверг с 12:00 до 00:00; пятница с 12:00 до 01:00; суббота с 10:00 до 01:00; воскресенье с 10:00 до 00:00.

«Ремезов»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6к1/7, 14 этаж. Режим работы: ежедневно с 17:00 до 00:00.

«Тургенев»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Семакова, 8.

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00.

3. БАЗЫ ОТДЫХА

Насладиться чистейшим целебным воздухом и попариться в русской бане можно не только на территории термальных источников, но и в полноценных базах отдыха. На территории региона есть удивительные рекреационные зоны. Туда можно приехать как на спокойный отдых с семьей, так и на активный уикенд с друзьями. Список лучших баз отдыха ниже.

Фото: visittyumen.ru

«Гнездо»

Местоположение: Тюменская область, Тюменский район, Червишевский тракт, 18 километр, строение 3. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Тайга»

Местоположение: г. Тюмень, Червишевский тракт, 18. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Морелеса»

Местоположение: 60 км от Тюмени на берегу озера Ипкуль. Чтобы доехать до комплекса, двигайтесь по Тобольскому тракту в сторону села Каскара, по указателю «Янтык» сверните на лесную дорогу вдоль железнодорожных путей. Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

«Липовое»

Местоположение: Тюменская область, Велижанский тракт, 15. Режим работы: ежедневно с 09:00 до 22:00.

«Озеро Светлое»

Местоположение: Тюменская область, 200 км Тобольского тракта, деревня Тоболтуры. Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

«Пруд Лесной»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Лесной пруд, 1. Режим работы: ежедневно с 09:00 до 22:00.

«Кулига-парк»

Местоположение: г. Тюмень, Ирбитский тракт, 32 км, ст5 Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

4. ПЕШЕХОДНАЯ ТЮМЕНЬ

Что же делает Тюмень такой популярной среди туристов? Почему говорят, что это лучший город Земли? Все дело в эстетике города. Здесь гармонично сочетаются купеческие кварталы и европейские улочки. Культурно-зрелищное наследие страны и современные зоны перфоманса. Чтобы почувствовать энергетику урбана, лучше всего прогуляться по его значимым местам. Обязательно посети эти места, и ты влюбишься в Тюмень навсегда.

Фото: visittyumen.ru

Набережная

Местоположение: г. Тюмень, ул. Республики, 4. Режим работы: ежедневно, круглосуточно. Пешеходная улица Дзержинского

Местоположение: г. Тюмень, ул. Дзержинского. Режим работы: ежедневно, круглосуточно. Цветной бульвар

Местоположение: в границах улиц Первомайская, Орджоникидзе. Режим работы: ежедневно, круглосуточно. Экопарк «Затюменский»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Барнаульская. Режим работы: ежедневно, круглосуточно. Гилевская роща

Местоположение: г. Тюмень, ул. Гилевская роща. Режим работы: ежедневно, круглосуточно. Загородный сад

Местоположение: г. Тюмень, ул. Профсоюзная. Режим работы: ежедневно, круглосуточно. Лесопарк им. Ю. А. Гагарина

Местоположение: на пересечении ул. Мельникайте и Тобольского тракта. Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Приехав в Тюменскую область, нельзя не побывать в еще одном уникальном месте – в Тобольске. В древней столице Сибири ощущается сила, святость, величие. Город, в котором останавливается время, и душа обретает спокойствие. Ряд событий, проводимых в Тобольске, входят в национальный календарь России. Здесь расположен единственный каменный Кремль в Сибири – музей под открытым небом. Вокруг этого места ходят таинственные легенды, которые привлекают не только российских, но и зарубежных туристов.

5. ТОБОЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ

Тобольский Кремль – единственный каменный Кремль в Сибири.

Фото: visittyumen.ru

На его территории расположено 11 музейных комплексов: Гостиный двор; Губернаторский дом; Архиерейский дом; Дворец Наместника; Губернская Судебная управа; Губернская типография; Рентерея; Тюремный замок; Тюремный замок: больничный корпус; Губернский музей; Дом мастеров. Местоположение: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Красная площадь 1ст4. Режим работы: Ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00. По пути в Тобольск можно прикоснуться к еще одной исторической вехе. Недалеко от города располагается село Покровское – родина Григория Распутина.Основа экспозиции – личные вещи семьи (посуда, домашняя утварь, иконы). Это первый частный музей, который был основан тюменцами в 1990 году. В 2010 он году был награжден дипломом Национальной туристической премии Юрия Сенкевича в номинации «Лучший региональный музей года».

6. СИБИРСКАЯ КУХНЯ ТОБОЛЬСКА

Тобольск наряду с Тюменью славится национальной кухней. Насладиться аутентичными блюдами стоит здесь каждому туристу.

«Марк и Лев»

Местоположение: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 19 (ТЦ «Троицкий мыс», 1 этаж). Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00. «Ладейный»

Местоположение: г. Тобольск, ул. Революционная, 2. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00. «Дворцовая кофейня»

Местоположение: г. Тобольск, Красная площадь, 1, строение 2. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 23:00. «Поварня»

Местоположение: г. Тобольск, Красная площадь, 2, строение 1. Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00.

7. ЖИВОПИСНЫЕ МЕСТА ТОБОЛЬСКА

В Тобольске можно не только зарядиться исторической силой поколений, но и посетить живописные места на радость глазу и сердцу.

Фото: visittyumen.ru

Ботанический сад «Ермаково поле»

Местоположение: г. Тобольск, пл. Ремезова, 1 (Гостиница «Сибирь»). Режим работы: экскурсии проводятся по предварительной записи; телефон бронирования: (3456) 22-09-01.

Туристический комплекс «Абалак»

Местоположение: Тюменская область, Тобольский р-н, село Абалак. Режим работы: по предварительной записи; телефоны бронирования: +7 (3456) 33 12 79, +7 912 920 62 48. Зона отдыха «Винокурово»

Местоположение: Тюменская область, Тобольский район, деревня Дурынина. Режим работы: ежедневно с 09:00 до 23:00.

Тюменская область – это кладезь уникальных мест. И для того, чтобы познать культуру и особенности этого региона, сюда нужно приехать на несколько недель. Однако, если время ограничено, то этот гайд поможет тебе получить незабываемые впечатления.