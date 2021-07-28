В Радужном проверяют соблюдение масочного режима Фото: Администрация г. Радужный

Сотрудники администрации Радужного вместе с представителями ОМВД России провели очередной рейд по контролю за соблюдением масочного режима. Цель рейда - предупредить нарушения антиковидных мер.

Сотрудники проверили соблюдение «масочного режима», а также объяснили жителям города требования, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой распространения коронавируса. Они напомнили, что за отсутствие маски в общественном месте нарушителям грозит штраф на сумму от одной до 30 тысяч рублей.

Безусловно, в городе есть и такие торговые объекты, которые соблюдают все правила «масочного режима», но бывают и нарушители. Поэтому администрация города напоминает о действующих правилах.

Напомним, мы писали ранее, что в Югре ввели новые ограничения из-за коронавируса. А ещё сообщали, что в Ханты-Мансийске запустили акцию «С заботой о вас. Мы привиты от COVID-19».

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