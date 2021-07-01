«Вези меня, петух»: в ХМАО буйная женщина жестоко избила таксиста

Терпению водителя можно только позавидовать Фото: скрин с видео Фото: соцсети

Жестокая драка разгорелась в ХМАО прямо в салоне автомобиля. Агрессивная пассажирка напала на таксиста с призывами отвезти ее в Югорск. Находясь на заднем сидении, женщина дает водителю пощечины, бьет кулаками, закрывает ему рот и давит пальцами на глаза. После многочисленных избиений и оскорблений таксист не выдерживает и силой пытается вытолкнуть даму из машины.

Инцидент зафиксировала камера видеорегистратора. На видео женщина с агрессией требует водителя отвезти ее в Югорск к дочери, и даже пытается перелезть на переднее сиденье, трогая руль и тем самым мешая мужчине ехать. На протяжении всей поездки она оскорбляет таксиста, называя его «петухом», «мразью» и другими не самыми приятными словами. В добавок ко всему хлопает мужчину по лицу, бьет кулаками по голове и шее, царапает, закрывает руками рот и давит на глаза. Все это время мужчина чудесным образом терпит побои и пытается угомонить пассажирку, аргументируя тем, что ее поведение может привести к аварии. С чем связано такое поведение пассажирки - неизвестно, ведь таксист с самого начала вез клиентку без каких-либо претензий.

- Вези меня в Югорск! Вези меня в Югорск, петух, вези. Разворачивайся, мразь. Отвезёшь - и всё, расходимся, - в порыве злости кричит пассажирка на видео.

Сильнее всего молодую мать разозлило решение таксиста достать телефон и начать снимать ее поведение на камеру. Женщина с большей силой начинает бить водителя по лицу, что тот зажмуривает глаза. Но в один момент терпению водителя приходит конец: мужчина откидывает неадекватную пассажирку обратно на заднее место, открывает заднюю дверь и пытается вытолкнуть женщину из салона авто.

- Иди отсюда! Вышла из машины быстро, - кричит водитель, на что женщина отвечает, что напишет на него заявление в полицию.

После такого ответного жеста водителя молодая мать успокаивается и уже спокойным голосом просит вновь отвезти ее в Югорск, обещая вести себя спокойно и заплатить как надо за поездку. Только это не успокаивает таксиста, он отказывается продолжать путь, аргументируя тем, что женщина лезет в драку и мешает вести машину. На этом видео резко обрывается.

Такие случаи в салоне такси далеко не редкость. В прошлом году история с московским фитнес-тренером Яной Даньковой наделала много шума: девушка устроила истерику в салоне такси с криками «Вези меня, мразь!». Позже эта фраза станет частью мемов и активно разлетится по просторам интернета. Но в отличие от тренера Яны Даньковой, героиня из ХМАО позже выложит видео, на котором публично извинится перед таксистом за свое поведение. Пассажиркой оказалась Екатерина Ризоева. После извинения девушка удалила страницу Вконтакте.

Смотреть видеосюжет Буйная пассажирка из ХМАО просит прощения

- Я бы хотела извиниться перед таксистом за то, что я устроила драку в его машине, за оскорбления в его адрес. Простите меня, я была неправа, - заключает она.