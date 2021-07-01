«Вези меня, петух»: в ХМАО буйная женщина жестоко избила таксиста

Терпению водителя можно только позавидовать Фото: скрин с видео
Фото: соцсети
Жестокая драка разгорелась в ХМАО прямо в салоне автомобиля. Агрессивная пассажирка напала на таксиста с призывами отвезти ее в Югорск. Находясь на заднем сидении, женщина дает водителю пощечины, бьет кулаками, закрывает ему рот и давит пальцами на глаза. После многочисленных избиений и оскорблений таксист не выдерживает и силой пытается вытолкнуть даму из машины.
Инцидент зафиксировала камера видеорегистратора. На видео женщина с агрессией требует водителя отвезти ее в Югорск к дочери, и даже пытается перелезть на переднее сиденье, трогая руль и тем самым мешая мужчине ехать. На протяжении всей поездки она оскорбляет таксиста, называя его «петухом», «мразью» и другими не самыми приятными словами. В добавок ко всему хлопает мужчину по лицу, бьет кулаками по голове и шее, царапает, закрывает руками рот и давит на глаза. Все это время мужчина чудесным образом терпит побои и пытается угомонить пассажирку, аргументируя тем, что ее поведение может привести к аварии. С чем связано такое поведение пассажирки - неизвестно, ведь таксист с самого начала вез клиентку без каких-либо претензий.
- Вези меня в Югорск! Вези меня в Югорск, петух, вези. Разворачивайся, мразь. Отвезёшь - и всё, расходимся, - в порыве злости кричит пассажирка на видео.
Сильнее всего молодую мать разозлило решение таксиста достать телефон и начать снимать ее поведение на камеру. Женщина с большей силой начинает бить водителя по лицу, что тот зажмуривает глаза. Но в один момент терпению водителя приходит конец: мужчина откидывает неадекватную пассажирку обратно на заднее место, открывает заднюю дверь и пытается вытолкнуть женщину из салона авто.
- Иди отсюда! Вышла из машины быстро, - кричит водитель, на что женщина отвечает, что напишет на него заявление в полицию.
После такого ответного жеста водителя молодая мать успокаивается и уже спокойным голосом просит вновь отвезти ее в Югорск, обещая вести себя спокойно и заплатить как надо за поездку. Только это не успокаивает таксиста, он отказывается продолжать путь, аргументируя тем, что женщина лезет в драку и мешает вести машину. На этом видео резко обрывается.
Такие случаи в салоне такси далеко не редкость. В прошлом году история с московским фитнес-тренером Яной Даньковой наделала много шума: девушка устроила истерику в салоне такси с криками «Вези меня, мразь!». Позже эта фраза станет частью мемов и активно разлетится по просторам интернета. Но в отличие от тренера Яны Даньковой, героиня из ХМАО позже выложит видео, на котором публично извинится перед таксистом за свое поведение. Пассажиркой оказалась Екатерина Ризоева. После извинения девушка удалила страницу Вконтакте.
- Я бы хотела извиниться перед таксистом за то, что я устроила драку в его машине, за оскорбления в его адрес. Простите меня, я была неправа, - заключает она.