Предприниматель из Сургута Максим Харлов задал вопрос Владимиру Путину в прямом эфире

Югорчанин поинтересовался, рассматривает ли правительство РФ возможность ввести новые меры поддержки для микробизнеса?

Житель Сургута Максим Харлов сегодня, 30 июня, задал вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Югорчанин поинтересовался, рассматривает ли правительство РФ возможность ввести новые меры поддержки для микробизнеса?

– Как представитель предпринимателей не раз обращался к кредитным организациям. Но высокие процентные ставки, сроки кредитования до трех лет и залог не позволяют получить эффективную финансовую поддержку предпринимателям. Рассматривается ли правительством меры поддержки для микробизнеса? – спросил Максим Харлов президента.

Владимир Путин, выслушав вопрос югорчанина, обратил внимание, что предоставляемая ему банком процентная ставка в 18% велика. Он акцентировал внимание, что на сегодняшний день ключевая ставка ЦБ – 5,5%.

– У нас средняя ставка для предпринимателей 12 % сегодня. Если вы оставите свои контакты, мы посмотрим, с какими банками вы общались и поможем найти решение, – ответил Максиму президент. – Беззалоговые кредиты тоже важны, но это может подорвать нашу финансовую стабильность. Год назад мы предприняли большой набор мер поддержки для предпринимателей. Есть и льготные формы кредитования, в прошлом году правительство выделило, и предприниматели получили больше триллиона рублей. Это большие деньги, но недостаточные для тех потребностей, которые есть у этого сектора экономики. Мы и дальше будет развивать систему, но это вопрос бюджетных возможностей.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса в 2020 году ввели и в Югре, а в декабре прошлого года правительство округа приняло решение продлить их. В частности малому и среднему бизнесу округа предлагается применение пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших отраслях экономики.

– Об освобождении арендодателей, относящихся к субъектам МСП, от уплаты налога на имущество организаций в отношении помещений, предоставляемых арендаторам в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, общественного питания и бытового обслуживания. И о переходе отдельных видов деятельности субъектов МСП на другие виды специальных налоговых режимов, – сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

О поддержке малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийского автономного округа можно подробнее узнать на портале «Мой бизнес – Югра».