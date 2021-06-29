В Ханты-Мансийске художники украсили стену трансформаторной подстанции

В Ханты-Мансийске появилось новое граффити Фото: Городской информационный центр

В югорской столице появилось новое креативное граффити, художники города украсили стену трансформаторной подстанции за зданием ТЦ «Небо». Для рисунка выбрана тема водных обитателей. В создании рисунка участвовали не только профессиональные художники, но и учащиеся художественных школ города.

По мнению начальника службы трансформаторных подстанций Александра Анисимова, работа на подобных объектах опасная, и прежде чем к ней приступить, художники прошли инструктажи по технике безопасности. А процесс создания картины контролировали энергетики.

Подобные граффити помогают защитить от вандалов городские объекты инфраструктуры и не допустить нанесения ими рисунков оскорбительного содержания и непристойных надписей. Проект продолжается: художники планируют украсить красивыми изображениями ещё больше городских объектов.

Художники делают из «безликих» сооружений города настоящее произведение искусства, всё это визуально меняет город, делая его ярче и индивидуальнее.