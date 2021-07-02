Счастливы вместе: Семья Тумановых из Ханты-Мансийска отметила 70-летнюю годовщину

Семья Тумановых отметила 70-летие со дня свадьбы Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

Семья Тумановых из Ханты-Мансийска отметила 70-летие со дня свадьбы. Глава города Максим Ряшин поздравил Алексея Афанасьевича и Елену Кирилловну с 70-летием совместной жизни. Супругам вручили памятные подарки, пожелали здоровья, долголетия и семейного счастья.

- Такие люди, как вы - прекрасный пример для всех нас. За такой промежуток времени было наверняка много сложностей и испытаний. Вы все их прошли вместе и теперь являетесь для нашего города прекрасным примером преданности и сохранения семейных традиций. Я желаю здоровья и счастья всей вашей семье!» - поздравил Максим Ряшин.

С праздничным событием семью Тумановых в этот день поздравил вокальный ансамбль «Славяне» КДЦ «Октябрь», исполнив во дворе их дома лирические песни. Алексей Афанасьевич и Елена Кирилловна воспитали двоих дочерей, двоих внуков и одного правнука.

Семейная пара награждена медалью «За любовь и верность», памятным знаком «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония».