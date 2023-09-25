Новый дом для «цветов жизни»: как семье с ребенком сэкономить на покупке квартиры в Сургуте

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Рождение и взросление ребенка, а потом второго и даже третьего, чаще всего становится тем самым стимулом, которого не хватало семье, чтобы задуматься о покупке первой собственной квартиры или же переезде из тесной однушки в просторную трешку. Малыш растет, а значит семье нужно больше места.

Но квартира побольше и стоит подороже. А расходов у родителей и так хватает.

Вместе с экспертами изучили все способы приобрести квадратные метры с минимальным ущербом для сложившегося семейного бюджета.

Семейная ипотека

Это специальная льготная программа, по которой квартиру «от застройщика» — в строящемся или даже сданном доме — можно взять в ипотеку со ставкой от 6% (указана ставка в Сбере). Программа доступна семьям с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 года, с двумя детьми вне зависимости от их возраста, а также семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью.

ЖК «Крылов», Сургут. Фото: Домклик

– В Сургуте это очень популярная программа. Многие выбирают по ней, например, квартиры в квартале «Новин» или ЖК «Крылов», – рассказывает специалист по недвижимости Светлана Павлова. – Дома не дешевые, но для детей здесь очень комфортно. Но и другие новостройки активно покупают. Растет интерес к ИЖС, многие стараются купить или построить дом.

Максимальная сумма кредита в Сургуте, как и, в принципе, в Югре, — 6 миллионов рублей. Если нужно больше — дополнительные средства можно взять по рыночной ставке. А вот минимальный первоначальный взнос с 20 сентября не может быть ниже 20% — так решило правительство, чтобы притормозить темпы роста цен на новостройки и предотвратить возможные проблемы заемщиков с платежами по ипотеке.

– В течение недели перед повышением работы у всех в сфере недвижимости было очень много, – говорит Светлана. – Люди, которые еще раздумывали, срочно пошли оформлять ипотеку.

Слова риелтора подтверждают и в банках: так, только в течение 19 сентября Сбер и Домклик выдали по России 11,4 тыс. ипотечных кредитов почти на 52 миллиарда рублей. Есть в этом рекорде и вклад Сургута.

Сейчас минимальный взнос по «Семейной» ипотеке в Сбере составляет 20,1%. На заметку: по статистике сервиса недвижимости Домклик, в августе клиенты Сбера в среднем вносили в качестве первого взноса по ипотеке 30,5% от стоимости недвижимости.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Давайте посчитаем

Допустим, жители Сургута Маша и Саша хотят купить квартиру, которая стоит 10 миллионов рублей. У них есть 4 миллиона и двое детей: 14 и 9 лет. Еще недавно Маша и Саша не подходили под условия льготной программы, но по новым условиям возраст детей (если их больше одного) не имеет значения. А значит 6 миллионов они могут взять на льготных условиях — по ставке от 6% в Сбере.

Оформив кредит на 15 лет, в месяц они будут платить за него чуть больше 50,5 тысячи рублей. При этом 650 тысяч они в итоге смогут вернуть налоговым вычетом: 260 тысяч рублей — это 13% от стоимости жилья, и еще 390 тысяч — 13% от суммы процентов по ипотеке. В том случае, если ни Маша, ни Саша раньше не оформляли налогового вычета за покупку недвижимости — в этот раз они могут подать на «возврат» оба сразу. Тогда вместо 260 тысяч по основной части вычета есть шанс получить 520 тысяч.

И, конечно, ипотеку можно оформить не на 15 лет, а на все 30 (это максимальный срок «Семейной» программы). Тогда ежемесячные взносы будут меньше, а сократить период выплат всегда можно с помощью досрочных вливаний средств.

Есть еще один способ сэкономить — правда, для этого сначала надо будет немного доплатить. У сервиса недвижимости Домклик от Сбера есть услуга «Своя ставка». Благодаря ей даже по льготной ипотеке ставку можно снизить еще на 0,5-2%.

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Материнский капитал

Еще у наших Саши и Маши есть сертификат, подтверждающий, что им положен материнский капитал. Который они еще не тратили (ну, вот такие вот экономные родители) и который, между прочим, ежегодно индексируется. В 2023-м году его максимальный размер составляет 775 628,25 рубля, а в 2024-м полная сумма превысит 815 тысяч.

– В первую очередь люди тратят маткапитал именно на улучшение жилищных условий, – говорит Светлана Павлова.

С этими целями средства можно пустить как на досрочное погашение уже имеющейся ипотеки, так и для оплаты первоначального взноса — хоть для льготной, хоть для базовой ипотеки.

Субсидия для многодетных

Совсем забыли сказать: наша Маша беременна! И вот-вот в третий раз станет мамой. Как только малыш появится на свет, счастливая семья сможет подать документы на еще одну субсидию — 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита и процентов по нему.

Заявку можно подать через сайт Госуслуг. Это разовая помощь от государства, которую можно получить только по одному кредиту. Пока что программа работает до конца 2023 года.

Фото: Shutterstock

Свои меры поддержки семей, расширяющих жилплощадь, действуют и в нашем регионе. Например, компенсация части процентной ставки по ипотечным кредитам. Или социальные выплаты для семей с детьми на улучшение жилищных условий, погашение или рефинансирование ипотеки — в 2023-м их размер составил 600 тысяч рублей. Сообщений о продлении программы в следующем году пока нет, но следить за новостями определенно стоит: как правило, заявления на выплаты принимаются в первые месяцы года.

Подведем итог

Благодаря материнскому капиталу, налоговому вычету, субсидиям для родителей (федеральным и региональным) решить квартирный вопрос для семей с детьми становится гораздо легче. Залог успеха — комплексный подход к задаче и изучение всех существующих возможностей, желательно «с калькулятором в обнимку».

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