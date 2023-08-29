В Югре после дегустации водки в магазине умер мужчина, а хозяин лавки впал в кому

Предприниматель в Югре впал в кому после того, как выпил водку из своего магазина. Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Предприниматель из Югры решил продегустировать алкоголь для своего магазина и угостил спиртным своего товарища. После дегустации хозяин магазина по имени Хадис впал в кому, а его друг умер. Бизнесмен ездил в Тюмень в командировку и купил алкоголь, который хотел продать в своем магазине в Горноправдинске. Вернувшись в Югру, он предложил своему другу Борису отпраздновать сделку и попробовать привезенную в пластиковой бутылке водку. Эту бутылку ему дали для личного употребления. После нескольких рюмок Борису стало плохо и его увезли в больницу, но медики не успели его спасти. А сам предприниматель сейчас находится в коме. В пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре подтвердили, что мужчины выпивали 24 августа 2023 года в здании магазина.

- Сотрудниками изъята алкогольная продукция из магазинов предпринимателя. Эксперты не нашли в составе алкоголя запрещенного метилового спирта, а лишь разрешенный - этиловый. Проводится проверка, в том числе выясняется точная причина отравления мужчин - сообщили в пресс-службе полиции.

Местная жительница рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» о том, что предприниматель всегда торговал качественными продуктами. У него есть магазин в Горноправдинске и Цынгалах (Ханты-Мансийский район).

- Вообще, его зовут Гадиз. Что случилось, вообще непонятно, мы всегда у него покупали товар, продукты качественные. Он очень хороший человек, шоколадом всех просто так угощал, а когда с ребятишками приходили - им сладости давал бесплатно. У него и семья хорошая, - рассказала жительница поселка.

Следком Югры завел уголовное дело после случившегося. В пресс-службе ведомства рассказали подробности инцидента.

Оказывается, 66-летний предприниматель с другом выпивали в магазине 24 августа, а в больницу они обратились лишь на утро, когда оба почувствовали симптомы отравления. В ночь на 26 августа предпринимателя доставили в реанимацию в отделение окружной клинической больницы, где он продолжает проходить лечение. А второй 67-летний мужчина, несмотря на старания медиков, скончался.

- Из магазина предпринимателя и складских помещений изъята вся спиртосодержащая продукция, которая направлена на судебно-химическую экспертизу. Следователи выясняют обстоятельства случившегося - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре восемь человек скончались после употребления «паленой» водки. Некачественный алкоголь завезли в магазин в новогодние праздники.