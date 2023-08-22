День государственного флага в Югре 22 августа 2023: афиша, мероприятия, концерты. Фото: администрация Ханты-Мансийска

Во всех муниципалитетах Югры, как и по всей стране, сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага. В каждом городе и районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры состоятся мероприятия, которые можно посетить с семьей, друзьями или самостоятельно. «Комсомольская правда - Югра» рассказывает, как югорчане отметят День государственного флага в Югре 22 августа 2023 года.

Ханты-Мансийска

В столице Югры жители и гости могут посетить митинг-концерт, посвященный Дню флага России. Он проходит сегодня у аркады парка имени Бориса Лосева. Кроме того, на празднике пройдут гуманитарные акции в поддержку военнослужащих. Неравнодушные горожане могут принести гумпомощь для защитников Родины к месту проведения митинг-концерта.

В 19:00 в городе пройдет праздничный велопробег «Наш флаг – наша гордость!». Маршрут пролегает вдоль Северной объездной: от спортивного комплекса «Дружба» до улице Рознина, 104.

Сургут

Региональная общественная организация «Лига наций» провела самый масштабный за всю историю Сургута флешмоб. На набережной реки Обь в районе Речпорта развернут российский флаг длиной 429 метров и шириной 1,3 метра.

Затем жители и гости Сургута могут отправится на Площадь Советов перед Сургутской филармонией. Там пройдет митинг-концерт, посвященный Дню флага. Начало мероприятия в 17:00 . На мероприятии состоится торжественное поднятие государственного символа России, выступят творческие коллективы города. Кроме того, к жителям обратятся представители городской власти, общественности, а также участники специальной военной операции.

Нижневартовск

Сегодня Нижневартовске ряд тематических мероприятий пройдут и в Нижневартовске. Некоторые из них уже состоялись: так, в 8:00 на стадионе «Центральный» прошла общегородская зарядка. В 15:00 стартует пешеходная экскурсия «Исторический центр». Сбор у сквера Космонавтов. Жителей и гостей познакомят с историей начала строительства города, расскажут о первом строительном десанте, о названиях улиц, о городских памятниках.

В 17:00 на площади Нефтяников начнется концертная программа, посвященная Дню Государственного флага РФ. Для зрителей подготовили творческие номера от коллективов и исполнителей Дворца искусств.

О мероприятиях, которые проходят сегодня в других муниципалитетах можно узнать в местных учреждениях культуры и на сайтах администраций.

- Флаг России — символ нашего единства, уважение истории, традиции народов, олицетворение могущества и величия Отечества. Он объединяет граждан в минуты радости и помогает преодолеть сложные времена. С праздником, югорчане! - поздравили жителей Югры в правительстве региона.