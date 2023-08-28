Погода в Югре на неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года: прохладно, ветрено и дождливо Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 28 августа по 3 сентября 2023 года, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается прохладная и ветреная погода. В ближайшую неделю температура воздуха прогреется лишь до +20 градусов, а минимальная температура опустится до +6, а средняя температура воздуха составит +14 градусов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с, с возможными порывами до 17 м/с. Всю неделю в городах Югры будут идти дожди.

В понедельник, 28 августа, днем столбик термометра не поднимется выше +20 градусов. В течение дня будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер 3 м/с с порывами до 10 м/с. К вечеру похолодает до +9 градусов.

Во вторник, 29 августа, в округе похолодает, в большинстве районов пройдет дождь. Днем столбик термометра покажет +15 градусов, а в некоторых муниципалитетах опустится до +10. Будет северо-восточный ветер 6 м/с с порывами до 9 м/с.

В среду, 30 августа, днем воздух вновь прогреется до +19 градусов, но в среднем по региону температура воздуха будет около +15 градусов. Будет облачно, а местами пасмурно. Возможен дождь, порывы ветра усилится до 14 м/с.

В четверг, 31 августа, максимальная температура воздуха по округу составит +20 градусов. В течении дня будет пасмурно, ожидается дождь. В среднем по региону температура воздуха составит +14 градусов. Ветер усилится до 17 м/с.

В пятницу, 1 сентября, погода практически не будет отличаться от погоды в четверг, потеплеет до +20 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Настолько сильного ветра как в четверг не обещают, но возможны порывы до 11 м/с.

В субботу, 2 сентября, снова похолодает, днем температура воздуха не поднимется выше +17 градусов. Временами возможен дождик, будет северный умеренный ветер 6 м/с с порывами до 11 м/с.

В воскресенье, 3 сентября, максимальная температура воздуха за сутки составит всего +19 градусов. Сильного ветра не ожидается, будет северо-западный ветер с порывами до 4 м/с.