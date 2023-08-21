Число жертв взрыва на Талинском месторождении в Югре возросло до четырех человек

В больнице Югры скончался четвертый нефтяник, пострадавший во время взрыва на месторождении. Фото: Департамент здравоохранения Югры

Печальные новости о пострадавших на Талинском месторождении в ХМАО-Югре. За последние несколько дней скончались еще двое нефтяников, которые получили страшные ожоги тела во время взрыва. Из шести доставленных в больницы округа в живых остались трое. Один человек погиб на месте ЧП, а еще один скончался сутки спустя в ОКБ Нягани. Таким образом число жертв взрыва на месторождении возросло до четырех человек.

В департаменте здравоохранения Югры корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердили, что состояние всех троих пострадавших крайне тяжелое. Шансы на выживание у них очень низкие, причем у двоих критическое и даже постепенно ухудшается.

- Двое пациентов находятся в ожоговом центре Пыть-Яхской ОКБ. Третий пациент находится в Сургутской городской клинической больнице. Все они в тяжелом и крайне тяжелом состоянии - прокомментировали в ведомстве.

К сожалению, дальнейшие прогнозы не утешительны. Все пострадавшие получили от 70% и более ожогов тела, а у одного из них процент поражения доходит до 95.

Напомним, что трагедия произошла поздно вечером, 14 августа. Следственный комитет завел уголовное дело, ход расследования которого контролирует глава СКР Александр Бастрыкин и окружная прокуратура. Почти сразу стало известно, что случившееся произошло из-за нарушений техники безопасности во время проведения ремонтных работ.

Ранее мы писали о том, что родственники погибших и пострадавшие при взрыве на нефтяном месторождении получат компенсацию, но если случай признают страховым.