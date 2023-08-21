Погода в Югре на неделю с 21 по 27 августа 2023 года: неделя будет холодной, ветреной и дождливой Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 21 по 27 августа 2023 года, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается похолодание. Осень уже стучится в окна югорчан. В ближайшую неделю температура воздуха прогреется лишь до +19 градусов, а минимальная температура опустится до +5, а средняя температура воздуха составит +12 градусов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с, с возможными порывами до 11 м/с. Всю неделю в городах Югры будут идти дожди.

В понедельник, 21 августа, днем столбик термометра не поднимется выше до +17 градусов. В течение дня будет облачно, возможен небольшой дождь. Ветер 3 м/с с порывами до 6 м/с.

Во вторник, 22 августа, в округе сильно похолодает, в большинстве районов пройдет сильный дождь, а местами ливень. Днем столбик термометра покажет +12 градусов, а в некоторых муниципалитетах опустится до +9. Кроме того, усилится ветер, его порывы буду достигать 10 м/с.

В среду, 23 августа, днем воздух вновь прогреется до +17 градусов, но в среднем по региону температура воздуха будет около +14 градусов. Будет облачно с прояснениями, а местами также возможен дождь, порывы ветра будут достигать 7 м/с.

В четверг, 24 августа, впрочем как и в остальные дни, югорчанам не стоит ждать тепла. Средняя дневная температура воздуха по округу составит +13 градусов. В течении дня будет пасмурно, ожидается дождь. К вечеру возможно похолодание. К вечеру и вовсе похолодает до +6 градусов.

Пятничная погода практически не будет отличаться от погоды в четверг. В течение дня будет дождливо и пасмурно. Местами возможен небольшой дождь. Сильного ветра в этот день не прогнозируют, но при дожде возможны порывы до 6-9 м/с.

В субботу, 26 августа, ненадолго выглянет солнышко, но ближе ко второй половине оно спрячется за облаками. Днем потеплеет до +17 градусов. Временами покапает дождик, а ветер усилится до 9 м/с.

Воскресенье, 27 августа, станет самым теплым днем недели, но летней жары ждать не стоит. Максимальная температура воздуха за сутки всего +19 градусов, а из-за сильного ветра (до 11 м/с) и моросящего дождя повышения температуры воздуха ощутить не получится.