Как выглядит Талинское месторождение в Югре спустя день после взрыва

Талинское нефтяное месторождение спустя день после ЧП Фото: телеграм-канал главы Росприроднадзора

Появились снимки Талинского месторождения в Югре спустя день после взрыва. Их опубликовала в своем телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она пообещала оценить экологический ущерб от взрыва на месторождении. Специалисты ведомства предварительно оценили место ЧП и отметили, что разлива нефти за пределы кустовой площадки не зафиксировано, однако произошел выхлоп газово-воздушной фракции. Точная информация о том, какой ущерб причинен природе из-за произошедшего станет известна после лабораторных исследований.

Талинское нефтяное месторождение спустя день после ЧП Фото: телеграм-канал главы Росприроднадзора

Выяснилось, что взрыв на Талинском месторождении, результатом которого стали человеческие жертвы, произошел во время работ на скважине подрядчика - ООО «Пакер-Сервис». Компания является крупным подрядчиком многих нефтегазовых компаний на целом ряде месторождений. Авария случилась во время спуска в скважину гибкой насосно-компрессорной трубы. «Комсомольская правда - Югра» связалась отделом оперативного реагирования подрядчика, но давать какие-либо комментарий там отказались, отметив лишь то, что проводится расследование.

Талинское нефтяное месторождение спустя день после ЧП Фото: телеграм-канал главы Росприроднадзора

Сотрудники администрации района, специальные службы, представители «Няганьнефти» и подрядчика сформировали рабочую группу. Уголовное дело, которое завели из-за нарушений техники безопасности, контролирует глава СКР Александр Бастрыкин и прокуратура ХМАО-Югры.

Напомним, что пострадавшие во время взрыва на месторождении в Югре остаются в крайне тяжелом состоянии, за их жизни борются квалифицированные специалисты округа, консультируясь с федеральным ожоговым центром.