Погода в Югре на неделю с 14 по 20 августа 2023 года: к концу недели сильно похолодает Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшую неделю, с 14 по 20 августа 2023 года, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменчивая погода. Столбик термометра не поднимется выше +29 °C, а минимальная температура опустится до +7 °C, а средняя температура воздуха составит +16 °C. Скорость ветра будет достигать 11 м/с. В течении недели в некоторых районах округа будет небольшой дождь.

В понедельник, 14 августа, днем температура воздуха прогреется до +28 °C, но в среднем по региону будет преимущественно +22 градуса. В большинстве районов возможен дождь. Ветер 3 м/с с порывами до 8 м/с.

Во вторник, 15 августа, в округе будет пасмурно, в большинстве районов пройдет дождь, а местами ливень. Днем столбик термометра покажет +23. Ветер будет около 5 м/с с порывами до 8 м/с. К вечеру похолодает до +18...+22 °C.

В среду, 16 августа, столбик термометра поднимется до +27 °C, но в среднем по региону температура воздуха не поднимется выше +24 градусов. Местами возможен дождь, а ветер усилится до 11 м/с.

В четверг, 17 августа, столбик термометра покажет +29 °C. В течении дня будет пасмурно, ожидается дождь. К вечеру возможно похолодание. Средняя температура воздуха составит +20 градуса.

Пятница, 18 августа, окажется довольно теплой. Температура воздуха достигнет +27 градусов, а минимальная +19 °C. Местами возможен небольшой дождь. Также в этот день ветер усилится до 7 м/с.

В субботу, 19 августа, ожидается похолодание, будет пасмурно и дождливо. Максимальная температура воздуха составит +21 °C. Ветер усилится до 10 м/с. К вечеру похолодает в среднем до +14 градусов.

В воскресенье, 20 августа, также будет пасмурно, похолодает еще сильнее - до +10 градусов. В течение дня возможен дождь, а ветер достигнет 7 м/с.