Число погибших из-за взрыва на Талинском месторождении в Югре выросло до двух

Число жертв взрыва на Талинском месторождении увеличилось. Фото: Пыть-Яхская окружная клиническая больница

Число жертв взрыва на Талинском месторождении увеличилось. В ОКБ Нягани скончался еще один пострадавший при взрыве на месторождении в Югре. Пациент находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, его не стало накануне, 15 августа. Сегодня информацию об этом подтвердили в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры. В СМИ пишут, что не выжил мастер, работавший на месторождении - Руслан Салихов, у него было 90% ожогов тела. Как отметили в депздраве, врачи делали все возможно для его спасения.

- За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего - говорится в сообщении департамента.

Таким образом число погибших в результате трагедии стало двое. Напомним, что сразу на месте ЧП умер 52-летний Олег Голуб, который был супервайзером на нефтяной базе и приехал на место за считанные минуты до взрыва.

За жизнь пятерых выживших продолжают бороться медики. Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое.

- В региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших при взрыве на Талинском месторождении. Им оказывается необходимая медицинская помощь, лечение организовано совместно со специалистами федерального ожогового центра ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России - уточнили в ведомстве.

Напомним, 14 августа на участке месторождения нефти, расположенном на 80 км автодороги «Нягань-Талинка» произошел порыв паронефтяного облака, которое затем воспламенилось. Во время взрыва и пожара на месте находились работники, все они получили сильнейшие ожоги. Сейчас причины трагедии расследует силовики, но уже известно, что техника безопасности во время проведения работ была нарушена.

Росприроднадзор взял пробы почвы и воздуха на месторождении после пожара. Специалисты проведут лабораторные исследования, чтобы оценить нанесенный экологии вред. Во время взрывов и пожара разлива нефти за пределы кустовой площадки не выявили, но опасения вызывает произошедший выхлоп газово-воздушной фракции.