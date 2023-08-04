Работница УКСа из Пыть-Яха Екатерина Смирнова показала свои рабочие будни, сняв пикантное видео

Фото: скриншот из видео/ «ЧП Пыть-Ях»

Чиновница из Пыть-Яха опубликовала видео, где она пьет кофе и позирует под музыку. Видео быстро разлетелось по соцсетям. Публикация вызвала неоднозначные комментарии пользователей соцсетей, так как девушка явно демонстрирует не самое скромное поведение, которое, как считают пользователи, тянет на увольнение.

На кадрах работница отдела по проектно-сметной документации Екатерина Смирнова. Свое провокационное видео, снятое на рабочем месте, она опубликовала в запрещенной в России соцсети. Видео позже Смирновой пришлось удалить.

- Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома, - написала Смирнова.

Выяснилось, что Екатерина Смирнова не является муниципальным служащим, но это не отменяет произошедшего. Мэр Пыть-Яха Александр Морозов лично контролирует эту ситуацию. Смирнову и ее начальницу, Ровенну Киркину вызывали на личный прием к мэру. Но на этом все не закончилось, поведение девушки рассмотрят на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, которое состоится 8 августа.

- Ситуация с работником УКСа, разместившим видео в рабочем кабинете, находится на моем личном контроле. Безусловно данный факт требует принятия соответствующих мер. В связи с чем 3 августа первый заместитель главы города Олег Иревлин провел встречу с исполняющим обязанности руководителя МКУ УКС г.Пыть-Яха Ровенной Киркиной и работником УКСа Екатериной Смирновой о недопустимости такого подобного поведения и высказываний. 4 августа на рабочем совещании Ровенне Киркиной обозначил необходимость рассмотреть данный факт на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников муниципальных учреждений. Заседание данной комиссии назначено на 8 августа. По результатам заседания комиссии будут определены меры ответственности, о которых сообщу дополнительно - прокомментировал Александр Морозов.

Фото: страница главы Пыть-Яха в соцсети

Кроме того, мэр обещал провести совещание с руководителями всех муниципальных учреждений города по вопросу соблюдения Кодекса этики, в том числе по ведению личных страниц в социальных сетях.