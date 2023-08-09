В Югре чиновницу наказали за скандальное видео в «розовом» кабинете и с кофе в руках

Фото: страница главы Пыть-Яха в соцсети

Чиновницу из Пыть-Яха Екатерину Смирнову, ту самую работницу УКСа из Пыть-Яха, наказали за снятое на рабочем месте видео. Стоит напомнить, что заместительница начальника отдела подготовки и сопровождения проектно-сметной документации записала пикантное видео, где она пьет кофе и позирует под музыку, оголив ногу и гладя себя рукой по шее и груди.

Фото: скриншот из видео/ «ЧП Пыть-Ях»

Быстро выяснилось, что привлекала внимание чиновница и раньше, за что получила среди горожан прозвище «Барби из 314-го кабинета». Раньше она публиковала видео о том, как покупает новый айфон, занимается танцами на пилоне, паркуется поперек стоянки и гоняет на машине между гаражами.

Кстати, сама Екатерина заявляла, что прав у нее нет. Было ли это шуткой - неизвестно. Все видео и фотографии, из-за которых произошел скандал, опубликовали на закрытой странице в запрещенной соцсети. Обсуждать их начали только после того, как кто-то опубликовал их в местных пабликах.

Видео Смирновой пришлось удалить, а еще явиться на разговор с главой города Александром Морозовым, который обещал разъяснить девушке правила поведения на рабочем месте. Мэр даже собрал специальную комиссию, которая состоялась накануне и решила, как именно наказать Екатерину.

- К заместителю начальника отдела подготовки и сопровождения проектно-сметной документации МКУ «УКС Пыть-Яха» Екатерине Смирновой применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения, - сообщил о решении комиссии мэр Пыть-Яха Александр Морозов.

Фото: соцсети

В оправдание своей подчиненной после скандального видео, руководитель УКСа сообщила, что девушка записала видео в свой законный выходной, который трудолюбивая специалистка провела на работе из-за большого количества дел и для того, чтобы завершить все расчеты.

Но комиссия кроме Смирновой, решила наказать и ее непосредственную начальницу, и.о. директора МКУ «УКС Пыть-Яха» Ровенну Киркину. Она получила выговор за отсутствие должного контроля за исполнением обязанностей подчиненными.

- Первый замглавы города Олег Иревлин посовещался с руководителями муниципальных учреждений о важности соблюдения норм Кодекса этики и служебного поведения работниками и о контроле за соблюдением этих норм, - дополнил глава.

На этом скандальная история не заканчивается, уже завтра, 10 августа, состоится еще одно заседание комиссии по соблюдению Кодекса этики и служебного поведения, но наказывать будут уже инженера I категории отдела строительного контроля УКСа Ирину Спис. О том, чем именно провинилась Ирина, не сообщается, однако в СМИ бытует версия, что в социальных сетях под псевдонимом появляются ее провокационные фото.