Югра вошла в тройку самых пьющих городов России. Фото: Татьяна Коркина

О потреблении алкоголя в цифрах в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году сообщают аналитики маркетингового агентства. По уровню пьющего населения Югра уступает только Саратову, расположившись на втором месте рейтинга.

Для составления списка эксперты агентства провели федеральный соцопрос методов личных интервью в 25 российских городах. В опросе приняли участие более 3 тысяч человек, возраст которых составляет от 19 до 73 лет. Респондентам задавали следующие вопросы: «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

Кроме ХМАО в рейтинг попали и другие города: Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск и Хабаровск. Меньше всех пьют во Владивостоке, Нижнем Новгороде и Казани.

Напомним, каждый выходные инспекторы ДПС проводят массовые рейды на пьяных водителей. Автомобилистам проверяют уровень алкоголя в крови. Оперативники останавливают всех водителей без исключения.