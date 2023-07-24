В Нижневартовске начал разрушаться дом на Мира 6А, пострадавший от взрыва газа семь месяцев назад

Фото: соцсети

В Нижневартовске начал разрушаться дом на Мира, 6А, где в декабре 2022 года взорвался газовый баллон и рухнули межпанельные перекрытия. Перепуганные очевидцы сообщили в соцсетях о грохоте и столбе пыли возле той самой пятиэтажки. Также в соцсетях появились свежие фото, сделанные после того, как сообщили о характерном шуме, но точную причину, что могло вызвать шум и пыль по фото не распознать.

- Что-то опять произошло во взорвавшемся доме по улице Мира дом 6А. Две пожарные машины, экипаж скорой помощи и спасатели во дворе - сообщили очевидцы.

Со слов жильцов соседних домов грохот был довольно сильный, они предполагают, что могла упасть плита перекрытия разрушенного пролета, так как был виден столб пыли во дворе. Приехавшие на место пожарные с фонариками обследовали территорию и выяснили, что часть конструкции упала с разрушенной части квартиры на пятом этаже. Скорую отпустили, так как пострадавших нет.

Фото: соцсети

- По информации управления по ГО и ЧС: 23.07.2023 в 22.50 в ЕДДС поступило сообщение от очевидца об обрушении стены дома 6А по улице Мира. Как выяснилось позже, произошло обрушение межкомнатного перекрытия на пятом этаже в третьем подъезде. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования. Пострадавших нет. Дополнительно обращаем внимание - дом огражден, подъезды заварены - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Фото: соцсети

Трагедия, унесшая жизни 10 человек и произошедшая больше семи месяцев назад до сих пор остается в памяти у местных жителей. Дом планируют снести, а на его месте появится монумент памяти. В департаменте строительства администрации города ранее обещали, что работы по сносу аварийного дома начнутся этим летом.

Напомним, ранее мы писали, как искали погибших и пострадавших после частичного обрушения подъездов на улице Мира 6А в Нижневартовске.

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