Прокуратура заподозрила начальника Белоярского отделения «Аэронавигации Севера Сибири» в хищении 2 млн

Фото: Уральская транспортная прокуратура.

Прокуратура заподозрила начальника Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в хищении денежных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сургутские правоохранители инициировали проверку. По версии оперативников, руководитель отделения систематически отсутствуя на рабочем месте, давал указания сотрудника делать отметки в табеле учета рабочего времени о его нахождении на работе в указанные дни. Таким образом, он получал заработную плату, но обязанности не выполнял.

– В дальнейшем утверждал своей личной подписью данные табели и направлял их в бухгалтерию для производства расчёта и выплаты заработной платы. В результате организации причинен материальный ущерб в сумме около 2 млн рублей, – рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Материалы проверки переданы в следственные органы для решения об уголовном преследовании. На оперативника заведено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».