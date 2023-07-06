Инспектора ГИБДД в Югре поймали на взятке от водителей и вымогательстве

Фото: Следственный комитет по ХМАО-Югре.

Инспектора ГИБДД поймали на взятке от водителя, чью машину эвакуировали на штрафстоянку. Все ради того, чтобы вернуть личное транспортное средства марки «ВАЗ-21150». Жадному полицейскому предъявили обвинение. Ему грозит до 12 лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.

Также, установили следователи, сотрудник ДПС получил 20 тысяч рублей от виновника ДТП в 2021 году в Нефтеюганском районе. Деньги передал водитель, чтобы якобы избежать наказание.

— В апреле 2023 года, не имея правовых оснований, обвиняемый выдал автомобиль «ВАЗ-21150», изъятый в рамках дела об административном правонарушении, постороннему лицу. Кроме того, в 2021 году в ходе производства по административному материалу обвиняемый ввел в заблуждение виновника ДТП, получив от мужчины денежные средства под видом дачи взятки судье, рассматривавшему административное дело, — рассказали в пресс-службе.

Инспектору предъявили обвинение по части 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки, сопряженное с вымогательством» и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».