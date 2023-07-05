Повреждены крыши и урожай: на жителей Сургута и Сургутского района обрушился сильный град

Фото: группа «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

Огромный град выпал в Сургуте в среду, 5 июля 2023 года. Об этом сообщили жители города в социальных сетях, они же поделились кадрами, на которых гигантские куски льда заполоняют огороды и детские площадки.

На снимках видны огромные градины, некоторые из них достигают размера небольшого перепелиного яйца. При этом градины еще неоднородной формы, словно рогатые. Впрочем, немало выпало и более мелких градин.

Фото: группа «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

Вкупе с градом в районе прошел и дождь. Ранее синоптики предвещали осадки и грозы в Югре на несколько дней, до конца рабочей недели. Небо затянуло грозными тучами, разыгрался сильный ветер, а после стеной посыпался град. Ледяные шарики поразили своим размером: такого крупного града на территории области не было уже давно. Фотографиями и видео с проявлениями разгневанной природы поделились местные жители в социальных сетях.

Жители пригорода снимали происходящее из окон своих домов, ведь выходить на улицу было крайне опасно: ветер склонял к земле кусты и деревья, а град зарядил в таком объеме, что после шторма хозяева сметали его в огромные ледяные кучи. В комментариях пользователи под фотографиями пишут, что из-за града пострадал урожай и крыши жилых домов.

Фото: группа «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

– 5июня, в Сургуте град с ливнем вперемешку, – поделился житель города Сургут.

Преимущественно осадки прошли в Сургутском районе ХМАО. Жители наблюдали настоящий ураган. Со всех стороны были слышны раскаты грома.

Согласно данным сервиса «Вентускай.ком», огромный гребень циклона накрыл Сургут сегодня утро. Он пришел с севера. Осадки вперемешку с грозой нагрянули в Югру после 13:00. В центре циклона находится Сургут и немного Нижневартовск. Ближе к вечеру дожди, грозы и град покинут регион, они переместятся в сторону Омска и Казахстана.

Фото: скриншот сервиса визуализации погоды.

Примечательно, согласно данным синоптиков, после мощных осадков в Сургуте похолодает до +22 градусов Цельсия днем, ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов.