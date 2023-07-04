Ученые предсказали новый ледниковый период в Югре

Фото: Нижневартовский государственный университет.

Ученые Нижневартовского государственного университета исследовали территорию Югры и нашли доказательства будущего оледенения Ханты-Мансийского автономного округа. Руководитель лаборатории геоэкологических исследований НВГУ Сергей Коркин рассказал редакции «КП», как съездил и вернулся из таежной глуши.

Сергей Евгеньевич работает над грантом «Оценка трансформации ландшафтов в условиях изменения климата на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Геоэкологические работы поддержали Российский научный фонд и правительство Югры.

Исследовательская экспедиция продлилась 7 дней. Ученые прошли 820 километров по рекам Белоярского района и территории природного парка «Нумто». Им удалось обнаружить невероятные открытия. Возможно, после всех лабораторных исследований, они перевернут представление о прошлом Югры.

В ходе научной экспедиции группа ученых зафиксировала на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра следы деятельности древнего ледника, указывающего на то, что Югру в будущем ждет повторение ледникового сценария. Так, экспедиторы нашли кристаллические твердые породы и минералы, которые образовались больше 2,5 лет назад при магматизме. Сергей Коркин предположил, что они были занесены извне.

– Мы предполагаем, что в Югру древний ледник когда-то пришел извне. Это огромное открытие для изучения региона, когда лабораторные исследования завершатся, они полностью перевернут наше представление о Севере, – заявил Сергей Коркин в беседе с журналистом.

При этом ученый пояснил, что из научных работ классиков российской геологии следует, что оледенение в четверичном периоде происходило в несколько этапов; после оледенения всегда наступал теплый период, а затем снова мощное похолодание. На сегодняшний день Югра, как и Тюменская область, переживает теплый межледниковый период.

Экспедиторы также нашли двухслойную морену, а именно скопление обломков горных пород, переносимых ледниками. Они свидетельствуют, о том, что в прошлом на территории Югры ледники наступали и отступали дважды. Обнаружены следы «пустыни», которые характерны для таежной Югры.

– Мы нашли пустынную местность там, где обычно растет лесной массив. Предположительно, аналогичная тенденция была зафиксирована из-за глобального потепления в регионе. В будущем она может привести к росту площади открытого песка без закрепленной растительности, – подчеркнул руководитель экспедиции.

Отметим, исследования по изучению геологической основы ландшафтов проходили в районе рек Казым, Куръех и Сорум, а также по всей восточной части Белоярского района Югры. Перед учеными стоит определенная задача: вычислить возраст ледника, чтобы с учетом цикличности ледниковых периодов предположить примерную дату повторения «холодного сценария». По результатам исследования станет понятно, когда жителям региона ждать следующего оледенения территории.