В Нижневартовске девочка-подросток избила малышей на детской площадке

В полицию поступило заявление от матери одного из мальчиков. Фото: Виктория Гаврик

Ролик с отрезком произошедшего инцидента выложили в соцсети. ЧП произошло у жилого дома в Нижневартовске.

— В Нижневартовске девочка-подросток избила детей на детской площадке. Школьница терроризирует мальчиков помладше: на кадрах видно, как она валит их на землю, прижимает коленями, пытается душить и пинает ногами. Родители написали заявление в полицию, — подписал видео в паблике «Происшествия Нижневартовск» его автор, который не пожелал представиться.

На кадрах хорошо видно, как плачущего, лежащего на асфальте, ребенка пинает подросток. Мальчику не больше 6-7 лет, девочке же 12-14. За происходящим наблюдают другие школьники и малыши. Девочка –подросток сначала таскает мальчика за волосы, потом валит на землю и душит его, пинает ногами и наносит кулаками удары. Школьница устроила настоящий ринг на детской площадке. Таким образом, девочка напала на двух мальчиков младшего возраста. Примечательно, что никто из взрослых не пытается вступиться за ребенка.

Съемка избиения велась из кустов неподалеку. В полицию поступило заявление от матери одного из малышей.

В комментариях к посту пользователи высказали возмущение автору видео, который вместо того, чтобы защитить ребенка предпочел молча вести наблюдение. Также люди осудили девочку, которая чувствует безнаказанность и ведет себя ужасно на детской площадке.

— 29.06.2023 поступило заявление от матери одного из мальчиков. Проводится проверка, — рассказали редакции «КП» в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Напомним, в небольшом городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа произошел жуткий инцидент. Женщина в ярости избила маленькую дочку за то, что та убегала из церкви и предпочитала мультики, а не вероисповедание. Видео с «наказанием» ребенка разлетелось по всем соцсетям и вызвало бурю эмоций у населения. Произошедшим заинтересовались и правоохранительные органы.