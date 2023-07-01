Жители еще одного города Югры пожаловались на засилье крыс

Крыса бегает под мусорным контейнером

В Югре продолжается засилье крыс. Несколько дней назад о вредных грызунах сообщили жители Нефтеюганска, по словам людей, в основном они водятся на мусорных площадках, которые, как правило, находятся в жилых дворах и возле игровых зон. А теперь о крысах заговорили и мегионцы, и все также местом для своего дома они выбирают контейнеры с отходами.

Ролик, в котором крыса бегает под мусорными баками, опубликовала в соцсетях местная жительница Наталья Выгузова. Если присмотреться, то можно заметить, что животное резво семенит под контейнерами, чувствуя себя вполне не плохо. И это возле детской художественной школы!

Однако, в отличии от нефтеюганских сородичей, мегионская крыса вела себя сдержанней: не показывалась людям и не выбегала за пределы площадки.

В комментариях к посту горожане единогласно возмутились происходящим, но не удивились, поскольку данное место уже давно считается свалкой.

А еще мегионцы сообщили, что крысы обитают и в других местах. Так, грызуны были замечены между домами №7 и №9 по улице Нефтяников, возле детского сада «Умка» и не только.

- Крысы по всему городу. Вчера подруга сказала, что видела на улице Строителей д. 11. А у нас на улице Победы вообще бегают с дома на детскую площадку и обратно. Весь город кишит крысами, - рассказывает Катерина Ахмедли.

В городской администрации по данному поводу сообщили, что обработку придомовых территорий от грызунов в городе проводят регулярно. А что касается площадки на видео, то порядок на ней наведут в течение недели. Информацию уже передали в управление капитального строительства и ЖКК.

Также мэрия разъяснила горожанам, как происходить процесс вывоза мусора и что они собираются предпринять для чистоты площадок.

- Мусор из контейнеров региональный оператор вывозит ежедневно, крупногабаритный - один раз в неделю. Что касается мелкого мусора, который лежит на территории, его уборка не входит в обязанности оператора. Сейчас обсуждается вопрос о передаче обслуживания площадок организации, которая будет наводить порядок на этих участках. Однако это может занять некоторое время, - прокомментировали власти.