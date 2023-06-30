После жалоб нефтеюганцев в соцсетях городские власти наконец-то взялись наводить порядок в театральном сквере

Фото: соцсети

Жители Нефтеюганска негодует из-за состояния театрального сквера, расположенного в 9-м микрорайоне. По словам людей, территория находится в ужасном состоянии, но ни администрации, никому другому до этого нет никакого дела.

Началось все с видео, опубликованного одним из горожан в соцсетях. В ролике можно увидеть исписанные скамейки, облезлые игровые конструкции, кучи мусора и прочий ужас.

- Наш знаменитый театральный скверик в 9-м микрорайоне. Хороший скверик. Замечательная инфраструктура комфортной городской среды. От такой городской среды волосы дыбом. Самое главное, что мы счастливы в своей нищете. Вот с этой помойкой, бычками, скамейками, забитыми мусорками и травой, которую никто и никогда здесь не косил, - вещает за кадром мужчина.

Как уверяют горожане, даже в прошлом году сквер был еще в более-менее приглядном виде. Здесь косили траву, садили цветы и выполняли другие работы.

- И цветы не посадили в этом году, траву не покосили. Шла там сегодня и была возмущена, - говорит Татьяна Зубкова.

Однако не все люди обвиняют администрацию в плачевном состоянии сквера. Так, по мнению Ксении Вострокнутовой, не меньшая вина лежит и на самих горожанах, которые не берегут то, что имеют.

- Уничтожают сквер сами люди: кормят голубей, швыряя объедки на газон, все это киснет, воняет, птицы тут же опорожняются, дикость, если честно. А некоторые мамочки с колясками сидят на лавке и лузгают семечки прямо на брусчатку. Это вообще для меня не понятно. Как взрослый человек может так поступать, почему нельзя щелкать в кулечек, в руку, а потом выкинуть в урну? - задается вопросом женщина.

В итоге люди пришли к мнению, что для поддержания сквера в должном виде необходим контроль со стороны властей, однако его нет.

Но, спустя несколько часов после публикации поста, власти дали развернутый комментарий и пообещали жителям навести в сквере порядок.

- Специалисты профильного отдела выедут на следующей неделе в театральный сквер, чтобы определить характер повреждений, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Также там сообщили, что сейчас, по информации подрядчика, в сквере идут покос травы и уборка мусора. В подтверждение этого представитель мэрии даже опубликовал снимок, на котором видны двое рабочих, наводящие порядок.