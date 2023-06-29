Жители Ханты-Мансийска превратили боксы для пожертвований в мусорки

Фото: телеграм-канал «Осторожно | ЮГРА»

Жители Ханты-Мансийска не на шутку возмущены ситуацией с боксами для пожертвований, расположенными на улице. В какой-то момент они превратились в обычные мусорки, до верху наполненными стаканчиками от мороженого, конфетными обертками и другими отходами.

Напоминаем, что боксы установили активисты из общественной организации «Ковчег», чтобы все желающие могли складывать в них них корм для бездомных животных.

«Данный бокс для пожертвований подарен командой «21 см» общественному движению «Ковчег» с целью помощи бездомным животным, оставшихся без попечения хозяев. Если вы хотите поучаствовать и поддержать «Ковчег», то можете приобрести и оставить в данном боксе корм для кошек или собак», - говорится в тексте, размещенном на боксе.

Фото: телеграм-канал «Осторожно | ЮГРА»

Но, очевидно, многими это послание было проигнорировано, и боксы превратились в то, что есть сейчас.

Желая найти случившемуся хоть какое-то логичное объяснение, некоторые горожане предположили, что все дело в отсутствие мусорок, но городские власти поспешили опровергнуть данное мнение.

- На сегодняшний день в Ханты-Мансийске установлены и обслуживается более 900 урн, расположенных вдоль дорог, пешеходных дорожек и общественных территорий. Количество и места их размещения утверждены проектом по благоустройству города, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Также там уточнили, что специалисты ежегодно закупают и устанавливают в городе дополнительные урны, в том числе по запросам жителей.