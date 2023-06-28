В Нефтеюганске полчища крыс заполонили мусорные площадки

Крысы на мусорной площадке

Жители Нефтеюганска негодуют из-за полчищ крыс, атакующих город. По словам людей, в основном вредные грызуны водятся на мусорных площадках, а они, как правило, находятся в жилых дворах и возле игровых зон.

Одно из мест засилья крыс - территория между домами №79 и №88 в микрорайоне 16а, расположенная в 20 метрах от детской площадки. Намереваясь решить проблему, горожане жаловались в управляющие компании, но те ссылались на администрацию и заявляли, что денег на борьбу с грызунами у них нет.

- Управляющие компании ссылаются на ЕДДС, а ЕДДС, в свою очередь, на ЗОП и департамента ЖКХ, - рассказывает один из жильцов.

На видео, предоставленном нефтеюганцами, запечатлено по меньшей мере пять огромных крыс, без страха снующих по площадке и копошащихся в мешках с мусором. Картина не из приятных!

- Между домами дороги для пешеходов нет. Детям с лицея приходится идти по песчаному участку, где бегают крысы и раскиданы кучи мусора, - негодуют горожане.

Кстати, как уверяют люди, проживают крысы и на других мусорных площадках. Лакомясь отходами и нежась в тепле, грызуны размножаются ударными темпами, не давая житья никому вокруг.

- На всех мусорках города такая история ! В 14-ом микрорайоне крысы до подъезда бегали, в в 16-ом они плодятся и размножаются круглый год, - заявила Ирина Петрова.

А еще жители Нефтеюганска отмечают, что город в принципе выглядит запущенным, а властям нет никакого дела до жалоб людей. Даже официальные обращения остаются без внимания.

Вот и сейчас администрация никак не отреагировала на недовольства жителей и оставила ситуацию без внимания.

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